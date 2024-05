L’offerta del Psg per Kvara è ghiotta | 100 milioni per il georgiano CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Diverse informazioni tra Corriere dello Sport e Gazzetta. Il quotidiano di Zazzaroni scrive che al Napoli è pervenuta un’offerta da 100per. Il Napoli dal canto suo, nonostanteda capogiro, non ha cambiato idea e vuole ancora rinnovare il contratto del. Per la Gazzetta dello Sport, invece, il Psg ha presentato un’offerta da 60. Troppo pochi perché De Laurentiis la prenda in considerazione. Nonostanteda 100, il Napoli non ha cambiato idea siScrive il Corriere dello Sport: Khvicha insomma non si tocca nelle idee dell’allenatore in pectore, che in questi giorni di trattative ha messo la permanenza del giocatore tra le sue priorità.però è, inutile girarci attorno: 100