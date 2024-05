LIVE Venezia-Virtus Bologna 78-73 Serie A basket 2024 in DIRETTA | l’Umana vince gara-3 ed allunga la serie! Parks decisivo alle V-nere non bastano Zizic e Shengelia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:45 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:40Reyersprofonda anche a -15 ma riesce nel quarto finale a trovare le forze per acciuffare una vittoria che le consente di annullare il primo match-point alla, portando così la contesa a-4 in programma venerdì sera sempre al Taliercio20:45. 19 punti di Jordane 17 di Aamir Simms decisivi, con 17 punti di Tornikee 16 di Anteche nonai bianconeri. FINISCE QUI: LA REYER78-73 EDLAALMENO A-4! 78-73 2/2 per Andrea De Nicolao in lunetta: sono i liberi che valgono la vittoria! 76-73sfrutta il tabellone e segna: +3, time-out