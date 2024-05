LIVE – Italia-Francia | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaballdi. Le ragazze di Julio Velasco sono pronte ad iniziare questa Week 2 della VNL che può avvicinarle ulteriormente alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Le azzurre, che hanno chiuso la prima settimana di gare con una sconfitta (contro la Polonia all’esordio) e tre vittorie, tornano in campo per conquistare subito un altro successo e non perdere punti in ottica ranking di qualificazione. Non bisogna però sottovalutare la compagine transalpina di Emile Rousseaux, che va a caccia di una grande prestazione con l’obiettivo di crescere in vista dell’evento a cinque cerchi in casa. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.