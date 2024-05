LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-1 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | beffa atroce per i Viola il sogno si infrange al 116?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.50 La nostrasi chiude qui. Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e buonanotte! 23.48 Ci proverà ancora l’anno prossimo laa conquistare la. Piange anche il Torino che con questa sconfitta l’anno prossimo giocherà solo in Italia. 23.46 Partita equilibrata, oggettivamente brutta, decisa da un episodio in cui il centravanti marocchino si è fatto trovare pronto, dopo centoventi minuti in cui non si era mai visto. Fa malissimo il gol nel, soprattutto per come è arrivato: disattenzioni multiple e gravi, partite tutte da un quattro contro tre in favore degli ellenici. 23.44 L’scrive la storia stasera. Primo trofeo Europeo per il club greco della storia, ma in generale per una nazione che non aveva mai alzato al cielo prima d’ora una coppa internazionale.