LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-0 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | occasione per i greci ultimi minuti dei tempi regolamentari

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Dodo entra in scivolata in maniera scomposta su Jovetic, fallo e punizione per i biancorossi. 83? Doppio cambio per Italiano: fuori Bonavantura e Kouame, dentro Ikoné e Barak. 82? Corner battuto corto, sul secondo palo va Bonaventura con l’arbitro che però ravvisa una spinta irregolare. 82? Azione avvolgente della, che manovra fino a trovare Dodo e a conquistare calcio d’angolo. 81? IBORRA!AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Brivido per tutti i tifosi Viola, cross di Horta da calcio da fermi e il centrocampista gira di testa impattando in modo perfetto, palla che finisce a lato di pochissimo. 80? Kouame commette fallo in copertura su Rodinei, intervento da giallo per il direttore di gara.