LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-0 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | Milenkovic e Kouame vicini al vantaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Ed è una sostituzione molto aggressiva: Mendillibar manda in campo il grande ex Jovetic togliendo dal campo Fortounis. 72? Rimessa dal fondo per i toscani, con i greci che si apprestano a fare il primo cambio. 71? L’dopo i due pericoli corsi prova adesso a rallentare il ritmo partita. 70? Fallo in attacco sul corner, ma la Viola manca ancora nel momento di concludere. 69?!!!! OCCASIONE! Scorribanda veloce sulla destra della Viola, Dodo serve in mezzo Nzola che mette un pallone d’oro sui piedi del n.99, che però invece di ribattere in porta colpisce malissimo il pallone che prende una traiettoria stranissima e viene deviato in angolo. 68? Recupera palla Bonaventura, poi solita lotta e Dodo ripulisce il pallone verso Terracciano.