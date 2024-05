LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-0 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | al via il primo tempo supplementare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA97? Cresce l’, sul traversone successivo nessuno tocca ed è rimessa dal fondo, ma non senza qualche brivido. 96? JOVETIC! L’incubo dei fiorentini si stava per avverare, il n.22 si accentra con la sua solita classe, lascia partire il destro ma ancora una volta in allungo Terracciano toglie la ragnatela dall’angolino basso. 95? Fallo in favore della, non si placano le proteste sulla situazione precedente con il direttore di gara che ammonisce Jovetic e il secondo portiere dalla panchina. 94? Quini arriva sul fondo, cross deviato e tutti chiedono un tocco di mano. L’arbitro con ampi gesti dice che non c’è nulla. 93? Stanchissimo Milenkovic che non riesce a controllare il passaggio di Martinez Quarta, fisicamente sembra averne di più la squadra di Italiano comunque.