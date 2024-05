Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 29 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024. Ariete Soluzioni finanziarie immediate o prossime. Personalità effervescente e brillante, socievole, grande gioia di vivere. Questa primavera leamiche vi hanno aiutato a vivere, esprimere, le caratteristiche più belle. Venere ora è congiunta a Giove, Marte ancora con voi, la passione esplode. Attrazioni, colpi di fulmine, con persone diverse da quelle che conoscete. In amore non manca la gelosia, ma è ricompensata da un conturbante sex appeal. Toro Ancora un po' dura questa Luna in Acquario, disturba i contatti con le istituzioni pubbliche, compresi uffici delle imposte, vi ricorda inoltre le responsabilità emotive e materiali nei confronti della famiglia.