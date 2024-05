' Le competenze un punto fermo' | oggi l' evento Adnkronos Q&A

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) () - Attrazione dei giovani talenti, investimenti sul capitale umano e sulla formazione. Nella Pubblica amministrazione e nel privato, per far incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, che sarà sempre più orientata dalla trasformazione digitale e che deve accelerare il percorso verso la parità di genere. Saranno i temi al centro del nuovo appuntamento conQ&A, 'Le, un', in programmal', dalle 10,30 al Palazzo dell'Informazione di Roma. Apre i lavori il direttore dell'Davide Desario, moderano i due vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli. Due interviste, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elvira Calderone e al sottosegretario Claudio Durigon, arricchiranno un programma in cui si confronteranno esponenti del mondo accademico, sindacale e aziendale.