L’atelier della regina I preziosi abiti del corteo storico vestono i negozi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In questi giorni, fino a martedì 4, neidel centrosaranno esposti gliindossati dai figuranti, riprodotti dagli affreschiCappella Zavattari nel Duomo. L’abito rosso di Teodolinda si trova a La Rinascente, insieme ad altri due blu e neri di una coppia di nobili. Attorno, l’allestimento delo richiama i colori chiave. È stato realizzato dal Gap, Gruppo amici del presepe di Lissone, secondo l’originale degli affreschi degli Zavattari. Da Andros i monzesi potranno ammirare l’abito color oro di Teodolinda, mentre nei prossimi giorni da “Le Menegatto“ sarà esposto l’abitoadolescente, di colore azzurro. A La Rinascente il 31 maggio alle 17.30 si terrà anche un workshop di cucito, per i clienti più appassionati, tenuto dalla sarta storica Adelia Carzaniga del Gap di Lissone, autrice dell’abito in damascato rosso, realizzato, secondo l’originale degli affreschi degli Zavattari, come figura nell’affresco sulla lunetta che apre la Cappella di Teodolinda, nel Duomo di Monza.