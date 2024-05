L' accusa chiude le argomentazioni contro Trump dopo sei ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)sei ore il procuratore dell'Joshua Steinglass ha concluso leDonaldnel processo in corso a New York per i pagamenti alla porno star Stormy Daniels. E' stato il giudice Juan Merchan a dare ai procuratori il limite delle 20 ora locale, le 2 in Italia. La requisitoria ha cercato di dimostrare che il tycoon fosse "il mandante" dietro le azioni illegali del suo avvocato Michael Cohen paragonandolo ad un "marito che ingaggia un sicario per uccidere la moglie". "Nessuno sta dicendo che l'imputato si sia effettivamente messo al computer e abbia digitato le fatture false, ma ha messo in moto una catena di eventi che hanno portato alla falsificazione dei documenti", ha dichiarato il procuratore. "Le prove sono schiaccianti", ha conccluso Steinglass sottolineando che "nonostantesia un ex presidente, la legge vale anche per lui".