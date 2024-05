La voce internazionale di Tagliabue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il premio Rosa Camuna dedicato a una vita nella comunicazione, portata ai più alti livelli. Oggi l’onorificenza della Regione Lombardia sarà conferita a Fiorenzo(nella foto), 74 anni, fondatore nonché amministratore delegato del gruppo Sec Newgate. Si tratta di un gruppo globale di comunicazione strategica, advocacy e insight, nato a Milano 35 anni fa, inserito al 21esimo posto nella classifica mondiale dei gruppi di pubbliche relazioni. Un colosso del settore, presente in 29 Paesi con circa 3mila collaboratori e un fatturato di 200 milioni di dollari. Realtà quotata in Borsa a Londra. "Ringrazio il presidente Fontana per questo riconoscimento - dichiara- che dedico ai colleghi italiani, di oggi e di ieri. L’Italia oggi contribuisce al 10% dei ricavi del gruppo, ma tutto è nato qui in Lombardia e senza il loro impegno non sarebbe stato possibile dar vita al progetto di internazionalizzazione che, dall’headquarter di Milano, ci ha portato nella parte più alta della classifica mondiale, unica firma italiana ad aver finora raggiunto questo traguardo".