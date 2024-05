La Russia avanza piano e se arrivano gli istruttori francesi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prima le frasi di Stoltenberg, poi quelle di Macron ad incendiare ulteriormente la scena geopolitica attorno all'Ucraina. E ovviamente le parole hanno scatenato la reazione alla Tass di Vladimir Putin a proposito del possibile invio di truppe occidentali sul terreno in Ucraina: «Questo porterebbe a un'ulteriore escalation e a un altro passo verso un grave conflitto in Europa e a un conflitto globale e le truppe si troverebbero nella zona di tiro delle nostre forze armate. Vogliono fare così? Possono andare e auguriamo loro buona fortuna. Noi faremo ciò che riteniamo opportuno, indipendentemente da chi si trova sul territorio dell'Ucraina». A proposito di questo si parla degliin Ucraina ma non sono chiari i termini del loro ingaggio.