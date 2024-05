La musica è finita Il Parco sfratta i grandi concerti | È un terreno minato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo il grande successo del Concertozzo di Elio e le Storie tese di domenica all’U-Power Stadium, il sindaco di Monza Paolo Pilotto prova a tracciare il futuro deinel capoluogo brianzolo. Sotto la sua giunta gli eventili di maggior portata sono stati proprio l’ultimo concerto degli Elii, con più di 10mila spettatori da tutta Italia, e ancor di più l’anno scorso il grande live di Bruce Springsteen (deciso originariamente però dall’Amministrazione Allevi) nel prato della Gerascia aldi Monza, che si è avvicinato agli 80mila spettatori. Due location, lo stadio Brianteo e il, che storicamente sono state sedi di tanti importanti spettacolili. "Il concerto di Elio e le Storie tese è stato un grande successo in termini di qualità e importanza dell’evento, dato il suo risvolto sociale nel sensibilizzare sul tema dell’autismo e per l’organizzazione – commenta il sindaco Pilotto –, ha rappresentato però un’ultima occasione, in quanto adesso dovrà essere ripristinato il manto erboso dello stadio dal Monza calcio, in vista della prossima stagione.