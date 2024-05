La gloria della FA Cup potrebbe portare alla retrocessione della Conference League!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-28 16:23:03 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Manchester United si è assicurato una straordinaria, e meritata, vittoriaFA Cup sul Manchester City nel fine settimana, battendo i detentori e i campioniPremierper 2-1 a Wembley grazie ai gol di Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo. Durante i festeggiamenti, ciò ha potenzialmente creato un problema per lo United, tuttavia, con il suggerimento che non sarebbero stati in grado di prendere il posto in Europacome previsto. È stato ipotizzato chero essere retrocessicompetizione di terzo livelloUEFA, l’Europa, a causa di problemi con la loro proprietà. Quindi qual’è il problema? Le regoleUEFA limitano l’influenza che qualsiasi organizzazione può avere su più di un club nella stessa competizione.