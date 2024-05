La Galleria soffoca come Varenna | aiuto troppi turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lotitochiede, non riesce a contenere la gran massa diche in questo periodo si abbatte nelle sue stradine e lungo il porto. La stazione ferroviaria è congestionata, i viaggiatori non sannofare per scendere in paese, e per chi arriva in auto la situazione non è migliore, se a volte viene mandato indietro. Lunghe attese in ogni locale: un caffè richiesto a colazione rischia di essere consegnato dopo il pranzo, le toilette sono insufficienti, le consumazioni di rito per avervi accesso sono obbligate al tavolo, e allora bisogna fermarsi per un tempo superiore al previsto e stare comunque in fila. E fila lunga si fa ai vecchi imbarchi per Bellagio. Insomma, lamentano gli amministratori, la situazione si è fatta insostenibile.