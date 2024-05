La Fiorentina un' altra beffa in finale | gol al 116' Conference League all' Olympiacos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La maledizione europea dellacolpisce ancora. Atene come Praga: i viola di Italiano perdono la secondadie ancora una volta prendendo un golrdo nel. Nel 2023 il West Ham vinse con la rete in contropiede di Bowyer al 91', questa sera l'si porta a casa la coppa con il colpo di testa del bomber El Kaabi addirittura ai supplementari, al 116', a una manciata di minuti dai rigori. Per i biancorossi di Lucescu Junior è il primo trofeo internazionale (primo in assoluto per tutto il calcio greco), per lasu: per 4 lunghissimi minuti infatti il gol di El Kaabi è vagliato al Var per una presunta posizione di fuorigioco. Tutto regolare, alla fine: è 1-0 e la delusione è ancora più grande.