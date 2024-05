La fine di un incubo Carabiniere sospettato di pedopornografia Il pm archivia il caso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Gaia Papi AREZZO Per mesi è stato "il mostro". Famiglie, amici con bambini lo hanno guardato con sospetto. Nessuno più accettava l’invito delle sue figlie a fare merenda con loro. Giuseppe Barbato, comandante della compagnia dei carabinieri di Bibbiena, aveva ricevuto un pesante avviso di garanzia, riguardante segnalazioni che Google aveva fatto sui suoi account relative a file di natura pedopornografica. Era il 6 ottobre 2023, Barbato quella data l’ha stampata nella sua mente. Lo scorso febbraio, a quell’il Pm ha messo un punto con la richiesta dizione. "Una richiesta che dice chiaramente che nei suoi dispositivi non è stato rinvenuto nessun materiale" spiega l’avvocato Fabio Appiano. La storia giudiziaria nasce in seguito ad una segnalazione a livello centrale di Google relative a due account sui quali ci sarebbe del materiale pedopornografico.