La filiera sostenibile del luppolo. Spinta a produzione e posti di lavoro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo quella del tessile, a Prato nasce ladel. Con un duplice obiettivo: rifornire i produttori locali di birra e creare nuovidia cascata, partendo dalla coltivazione per arrivare al servizio in sala con competenze sulle ’bionde’ e non solo, di qualità. Per questo, ieri, è stato firmato il protocollo d’intesa che riunisce, a vario titolo e nei rispettivi ruoli, sette soggetti firmatari - Comune e Provincia di Prato, Istituto tecnico Francesco Datini, Pin - Polo universitario Città di Prato, rete di impresemade in Italy, birrificio i Due Mastri, azienda agricola Tra Bosco e stelle - che si impegneranno a portare avanti questa iniziativa per lo sviluppo di unadelpratese.