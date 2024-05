La festa annuale dell’Associazione Arca a Monte San Savino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Torna dal 31 maggio a domenica 2 giugno laodv aSan. Arriva l'evento pubblico più rilevante che l'propone al territorio nell'arco dell'anno. Viene realizzata da soci, volontari, operatori e amici dell'Associazione. Nell’edizione di quest’anno, oltre ai tradizionali stand (info, punto soci, esposizione di elaborati prodotti nei laboratori con minori e disabili, banco libri) è stata pensata la realizzazione della mostra sul tema della, momento particolarmente importante di dialogo con amici che, per passione o per mestiere, hanno il dono di esprimersi in varie discipline grafico-espressive. Nellaverranno proposti momenti a carattere ludico e ricreativo per grandi e piccini, tra cui buffet, momenti d'intrattenimento musicali e artistici.