Jelly nails effetto vetro ma anche Rainbow coloratissime o al contrario neutre chic Creamy color | le nuove manicure da azzardare subito

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tra le tendenze unghie per la primavera estate 2024 arrivano le “”: gelatinose, semi-trasparenti e dalle tonalità vibranti. Spazioal nude look con smalti “”, per chi non vuole rinunciare all’eleganza. Ecco come porteremo le unghie questa stagione. Unghie di tendenza 2024: ideee nail art X Leggi› Lingerie: il trend che “veste” le unghie di nero, pizzi e merletti › Water: unghieacqua, per una“splash” Tendenze unghie primavera estate 2024: gli smalti da provare «La primavera estate 2024 esplode dii intensi e vibranti: smaltiati che traggono ispirazione dalle vibes che tanto amiamo goderci durante la stagione estiva, ovvero i tramonti, il mare, il sole, i viaggi, le feste e i cieli stellati» inizia a spiegare Michela Molinari, responsabile tecnica Ladybird.