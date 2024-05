Jannik Sinner pazzo di Anna Kalinskaya | c' è Nadal? La clamorosa scelta dell' azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cosa non si fa per amore.è una macchina da tennis, ma poche ore dopo il successo all'esordio al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks (superato abbastanza agevolmente in tre set) si è concesso un mezzo diversivo. A Parigi ieri è stato il giorno non solo del ritorno in campo del 22enne altoatesino dopo un mese di stop per il problema all'anca (con ritiro a Madrid e forfait agli Internazionali di Roma), ma soprattutto del match tra Rafae Zverev. A 38 anni, lo spagnolo che a Parigi ha vinto 14 volte lo Slam, si è congedato tra la commozione generale perdendo in tre set. Un tramonto (annunciato e inevitabile, ma a suo modo storico) a cui però non ha assistito. Il numero 2 del ranking mondiale ha infatti preferito assistere a un match che decisamente non resterà nelle pagine di questo sport, quello tra la russae la francese Burel, vinto dalla russa 7-6 7-5.