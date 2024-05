Isola dei Famosi 2024 | i nominati di ieri sera 29 maggio per il televoto flash | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)dei, leon di mercoledì 29per ilDurante la dodicesima puntata de L’deiè tempoon per un. Questa volta i naufraghi sono chiamati a fare il loro nome per la prima volta in spiaggia, vista mare. La prima è Khady che vota Karina “non mi sento di mandare gli altri perchè sono da tanto tempo con me, premio il percorso che hanno fatto”. Poi è la volta di Samuel che nomina Khady, mentre Matilde Brandi vota Alvina “ci sono rimasta male che prima non mi ha salvato nella catena di salvataggio”. Si prosegue con Edoardo Franco che vota Khady: “l’ho vista un pò troppo lontana da Artur e spero che questaon possa riunirli”. Spetta ad Edoardo Stoppa fare il nome di un altro naufrago da mandare direttamente inon e sceglie Edoardo Franco.