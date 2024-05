iOS 18 includerà emoji personalizzati creati con AI

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Worldwide Developer Conference di Apple è in arrivo tra un paio di settimane, a partire da lunedì 10 giugno. Questo potrebbe essere uno degli eventi WWDC più attesi da molto tempo, poiché si prevede che Apple annuncerà non solo iOS 18, ma anche una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per … ? .