Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

“Tutte le cose che lei mi ha chiesto le sa perché le ho risposto al Copasir. Ha l’elenco dei materiali, i caveat e tutto ma lei, come me, è vincolato dal segreto e non può parlare“, ha detto Crosetto al deputato del M5s Francesco Silvestri che ha presentato un’interrogazione sulla tipologia di forniture militari inviate all’Ucraina, anche al fine di garantire la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento del Parlamento in relazione alle autorizzazioni di invio di armamenti.

Invio armi all’Ucraina l’annuncio di Crosetto | Sto pensando di rivedere il segreto almeno in parte