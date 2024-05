Incidente in Valtellina morti tre militari del Soccorso Alpino durante una esercitazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tredel Sagf sonoin uninunadel. I tre giovani finanzieri erano impegnati in una operazione nel territorio comunale di val Masino, in provincia di Sondrio, all’imbocco della, quando sono caduti dal precipizio degli Asteroidil’arrampicata. La segnalazione è arrivata intorno alle 13. Si tratterebbe di duedel Sagf di Madesimo di 26 e 33 anni, e un collega del reparto di Sondrio. Con loro c’erano altri dueche non sono rimasti coinvolti nell’e sono rimasti illesi. Subito è partita la macchina dei soccorsi, con due elicotteri e le squadre di carabinieri e vigili del fuoco, ma per i treera già troppo tardi. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, mentre sono in corso le operazioni di recupero delle salme.