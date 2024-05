Fonte : iltempo di 29 mag 2024

I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere all'ambulanza di proseguire la marcia verso il Meyer. Sul posto Polizia Stradale e personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso. La circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata: sono segnalati infatti 10 chilometri di coda per via del tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e tre auto.

Incidente autostrada A1 due morti e coda chilometrica per il maxi-tamponamento