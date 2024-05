Fonte : iltempo di 29 mag 2024

0. Questo Governo è riuscito a realizzare un confronto costruttivo e una sintonia con le imprese, in particolare sulla necessità di realizzare in Europa una vera politica industriale che si fondi anche sull'autonomia energetica. Concludo dicendo che gli incentivi hanno un ruolo importante per dare una direzione agli investimenti delle imprese, ed è fondamentale che le risorse che saranno messe a disposizione siano facilmente e prontamente rese accessibili, attraverso l'emananzione dei decreti attuativi, anche al fine di garantire la partenza degli investimenti e quindi la competitività del nostro sistema produttivo.

Illustrazione interrogazione su ritardi credito d' imposta Transizione 5 0