Il restauratore dei capolavori. Dal Cenacolo di Leonardo ai dipinti del Bramantino. Claudio, una vita per l’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Una menzione d’onore al premio Rosa Camuna fa davvero piacere. Anche perché è inaspettata. Devo dire grazie alla Regione Lombardia per il riconoscimento, ma il merito è anche dell’Amministrazione comunale che mi ha segnalato".Fociani, dopo una carriera diad altissimo livello, continua a rimanere quasi sorpreso della considerazione altrui. Eppure non ha proprio niente da dimostrare. La sua arte è riconosciuta pressoché ovunque. Grazie a lui sono stati restituiti alla collettività deiconosciuti a livello mondiale. Fa ilda 70 anni, avendo iniziato il lavoro a Milano nel 1954. "Lo faccio ancora – racconta -, anche se non più come azienda. Lo faccio a titolo personale. Qualche lavoro per il Comune, la parrocchia.