Il pressing su Meloni per il riconoscimento dello Stato di Palestina

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - "Dov'e' finita la mia gamba, mamma?". Le parole sono di un bambino palestinese di quattro anni ricoverato in Egitto, al Cairo. A riportarle in Aula alla Camera è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli assieme a una delegazione di parlamentari, un mese fa si è recato al valico di Rafah per sincerarsidell'invio di aiuti umanitari e, in quell'occasione ha visitato il nosocomio egiziano. "È un orrore e non è possibile avere l'ignavia di un governo che non ha il coraggio di dire a Israele 'adesso basta'. Bisogna riconoscere lodie si facciano le sanzioni a Israele perché non può più commettere questi crimini contro l'umanità". Un appello che si trasforma in coro in Aula. Prima Norvegia e Spagna, poi l'Irlanda.