Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Vicende passate, che non scalfiscono l’attuale relazione tra Jannik e Anna, che sta andando alla grande. Qualche tempo dopo, la successiva fidanzata di Kyrgios, la modella Chiara Passari, ha alimentato ancor di più la storia, raccontando su Instagram una “scenata” fatta dalla Kalinskaya in un ristorante: “Ci ha visto in un club e ha lanciato un bicchiere al nostro tavolo, – ha scritto Chiara Passari – gli ha dato uno schiaffo, poi non mi ha lasciato in pace, è salita su un taxi con Nick ed è finita nel nostro hotel dove ha continuato a cercare di entrare nella nostra camera.

Il mondo del tennis mi fa ridere se tu lo sai lo sai | la ‘frecciatina’ dell’ex della nuova fidanzata di Sinner