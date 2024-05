Il giorno dell’ira

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Corte dell’Onu ha ordinato a Israele di evitare un attacco a Rafah, ma per tutta risposta Israele ha bombardato i campi profughi di Rafah facendo due nuove stragi. Quando finirà questo odio?Rita Masivia email Gentile lettrice, non finirà per i prossimi due o tre secoli. La radice è troppo profonda. Tutto cominciò negli anni ’40 del secolo scorso. I palestinesi accolsero migliaia di ebrei in fuga dal nazifascismo, ma per tutta risposta gli ebrei si organizzarono in bande armate – Haganah, Irgun e Lehi, guidate da personaggi come Begin e Ben Gurion in seguito divenuti capi di governo d’Israele – e presero a scacciare i palestinesi dalle loro terre, in ossequio alla idea sionista secondo cui Dio aveva promesso quel Paese al popolo di Abramo.