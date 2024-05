I ragazzi del muretto Dall’hip hop ai murales | Così stiamo lontani da brutte compagnie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alcuni daranno vita, il mese prossimo, a un murale sotto la guida di un importante street artist. Altri, già oggi e domani, saranno impegnati in corsi di hip hop e in lezioni di fotografia come mezzo per scoprire sé stessi attraverso le immagini. Altri ancora, che frequentano le scuole superiori del territorio, hanno preso parte a giochi di ruolo dal vivo e a incontri dedicati al futuro nel mondo del lavoro. Intanto sono stati creati pure due nuovi punti Informagiovani, come riferimento per ibrianzoli interessati a sapere qualcosa di più su formazione, lavoro, tempo libero e possibilità di fare esperienze in Europa. La Brianza guarda ai giovani e lo fa con le tante nuove iniziative messe in campo dal progetto “Rete Brianza Giovani - B Young Next“, che ha l’obiettivo di coinvolgere idai 15 ai 34 anni, per intercettare le, favorire la loro inclusione e stimolarne la partecipazione alla vita dei paesi e delle città in cui abitano, prevenendo situazioni di esclusione o di disagio.