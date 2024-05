I pronostici di mercoledì 29 maggio | finale Conference League Eliteserien MLS

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Idi29: c’è laditra Olympiacos e Fiorentina, tre partite die altri campionati. Dopo il trionfo dell’Atalanta in Europastasera tocca alla Fiorentina portare in alto i colori italiani nelladicontro l’Olympiacos. Per i bookmaker è la Viola ad essere leggermente favorita: la squadra di Italiano ha qualcosa in più a livello di qualità della rosa ma l’Olympiacos è stato in grado di battere due volte l’Aston Villa quarto in Premiere non può essere sottovalutato. I greci, poi, hanno il vantaggio di giocare nella propria città, altro fattore da non trascurare. L’allenatore della Fiorentina (LaPresse) – IlVeggente.itCi sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equilibrata ed incerta, in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta nei tempi regolamentari.