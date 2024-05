Hockey pista | Forte dei Marmi pareggia la serie scudetto! Trissino battuto ai supplementari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo i rigori di gara -1, gara -2 delle finali2023-2024 dellaA1 disusi risolve ai, nel duello tradei. A spuntarla, con lo score di 4-3, sono stati i toscani, padroni di casa, abili a risolvere la contesa grazie alla zampata di Torner, alla fine doppietta per lui, al termine di una gara pazza. Nel primo tempo infatti, i veneti sembravano aver messo le mani sulla gara, complice lo 0-2 con cui sono andati al riposo, per effetto delle reti di Malagoli e Cocco. Nella ripresa però, il teamno si è dimostrato tenace e capace di ribaltare la contesa: gol di Galbas, Torner e Gil, per il momentaneo 3-2, diventato poi 3-3 in seguito alla seconda griffe personale di Cocco. Overtime: e lì il colpo risolutivo di Torner.