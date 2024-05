Guidava ubriaco e armato. Motociclista denunciato. Tolti patente e mezzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La polizia locale di Legnano ferma unsulla sp12. Nel pomeriggio di sabato, gli agenti motociclisti, impegnati nella rilevazione di un incidente sulla provinciale, hanno fermato unchein modo irregolare e aveva effettuato un sorpasso a destra procurando pericolo per la circolazione. L’uomo è un italiano del 1973 residente a Parabiago. Visibilmente alterato, è stato sottoposto a un test alcolemico, risultando con un tasso superiore a 1,5 mg/l. Dopo una perquisizione gli è stato trovato addosso un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. La polizia ha sequestrato il motociclo, sospeso lal’uomo per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di arma, oltre a multarlo per le violazioni al codice della strada.