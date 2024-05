Fonte : ilnapolista di 29 mag 2024

Martin Samuel scrive: “Il preambolo dell’arrivo di Arne Slot al Liverpool è indistinguibile da quello che ha accolto Erik ten Hag allo United. Il mercato allenatori in questo periodo è molto movimentato. I giocatori del Burnley, in particolare il portiere James Trafford, non erano adatti a essere come il Manchester City e sono retrocessi in una stagione in cui all’Everton sono stati sottratti otto punti e al Nottingham Forest quattro.

Gli allenatori di oggi | tutti discepoli di Guardiola ma senza i suoi mezzi tecnici a disposizione Times