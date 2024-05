Giovani ceramisti e orafi crescono | Il sapere delle mani degli alunni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Sonia Fardelli Riscoprire il potere della manualità per creare autostima nei, per far loro provare interesse per la scuola e provare a combattere la dispersione scolastica. Sono questi gli ambiziosi obiettivi che si è posta l’associazione Prospettiva con il progetto "Il" attraverso il quale ha portato negli istituti comprensivi, il potere creativoallo scopo di portare ia comprendere meglio anche le proprie attitudini nascoste. In tutto sono state coinvolte 15 classiscuole secondarie di primo grado del , dove sono stati attivati due percorsi creativi con due esperti come Sara Lovari e Andrea Roggi ceramista. In un percorso sono stati realizzati libri con materiali di recupero che hanno anche portato i ragazzi e le ragazze a riflettere sulle proprie capacità e sui propri talenti.