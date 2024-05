Giovane papà morto schiacciato dal rullo ha tentato invano di fermarlo con le mani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pesaro, 29 maggio 2024 - Unoperaio èmentre lavorava. Faceva il turno 14-22, produceva pezzi per mobili. Si chiamava Simone Mezzolani, 33 anni, sposato. Abitava a Bottega di Vallefoglia. Era padre di due figli piccoli. Da cinque anni era alle dipendenze della Fab mobili, stabilimento n.8 di Gallo di Petriano, dove un tempo c’era la ditta di mobili Tre C. Simone èl’altra sera alle 21.45da untrasportatore che ha cercato di frenare con le. La Fab di Gallo, dove è avvenuta la tragedia; nel riquadro, Simone Mezzolani Per una frazione di secondo, il ragazzo si è accorto di morire e non è riuscito a divincolarsi dalla presa della macchina. Dieci minuti dopo avrebbe smontato dal turno per andare a casa a cena dove lo aspettavano moglie e bambini, imperterriti a non andare a letto fin quando non fosse tornato il loro