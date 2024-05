Giorgia Meloni e De Luca cosa c’è dietro il video della str***a | tutto era scritto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Presidente De, la stronza, come sta?». Questa frase, che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, non è stata una semplice battuta estemporanea.il, che ha visto la premier stringere la mano al presidenteRegione Campania, si cela una scena meticolosamente pianificata. A orchestrarla è stato il capo ufficio stampapremier, Fabrizio Alfano, che ha filmatocon precisione. La clip è stata poi rilanciata dal sito Atreju con il provocatorio slogan «insegnaci a vivere».Leggi anche, la frecciata a De: “Piacere, sono quella str**za” La rispostapremierarriva come reazione a un episodio avvenuto tre mesi prima, quando Tagadà su La7 aveva ripreso Dealla Camera mentre esclamava «Lavora tu, stronza!» rivolgendosi proprio a