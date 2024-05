Giordano Piccolo Veronesi Scurati Saviano | tra rinunce declini ed esclusioni si svuota la delegazione italiana alla Buchmesse

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La lista dei 100 partecipantiFiera del Libro di Francoforte il prossimo ottobre, dove l’Italia è ospite d’onore, sta perdendo pezzi (importanti). Dopo l’esclusione di Roberto, che sarà ospite delle case editrici tedesche, arriva anche la presa di posizione di altri autori di primo piano. L’ultimo in ordine di tempo: Francesco, che ha declinato l’invito dellaguidata da Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività relativeFiera. «Ritengo che l’Italia non possa non essere rappresentata anche dall’autore di Gomorra, un libro tradotto in tutto il mondo (e a seguire tutti i suoi altri). Non mi sento legittimato a rappresentare un gruppo di lavoro se manca qualcuno che evidentemente doveva esserci», ha scrittoin una lettera pubblicata da La Repubblica.