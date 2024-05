Fronda-Pd la frase di Dario Franceschini che rivela quando Schlein può saltare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Se alle europee dell'8 e 9 giugno non dovrebbero esserci grosse sorprese per il Pd, che quasi sicuramente riuscirà a stare sopra la soglia del 20%, i rischi per i dem ci sarebbero dopo, col voto a Firenze e nelle Regioni. Per quel che riguarda il voto europeo, secondo gli analisti elettorali del Partito democratico - come riporta il Giornale - sarà molto importante il fattore dell'astensionismo: "Meno gente va a votare, più forte andremo noi". In quel caso, infatti, andranno a votare "i grandi centri urbani, le Ztl, l'elettorato d'opinione anti-governativo". Il successo alle europee, tra l'altro, potrebbe tornare utile alla segretaria Elly, che potrebbe rivendicare il risultato ottenuto non solo con gli altri partiti ma anche con lainterna al suo.