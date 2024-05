Francia | intervenga Nato per stop guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2.07 Laha chiesto alle Nazioni Unite di adottare una risoluzione per fermare subito laa Gaza. L'ambasciatore francese all'Onu Nicolas de Riviere ha messo in guardia da ogni ulteriore aggravarsi del conflitto a Rafah: "E' arrivato il momento" per il Consiglio di Sicurezza di "passare all' azione e adottare una nuova risoluzione con un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondiziodegli ostaggi".Laè "per uno Stato Palestinese e allo stasso tempo a garantire la sicurezza per Israele".