Fondazione Hospice Inaugura la nuova sede | Un grande traguardo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Procede secondo la tabella di marcia la ristrutturazione di Villa Montecuccoli a Baggiovara che diventerà l’Cristina Pivetti, una struttura residenziale fondamentale nella rete provinciale di cure palliative dedicata a persone in fase avanzata della malattia. Ieri pomeriggio è statata ladel Comitato eModena Dignità per la vita Cristina Pivetti in una porzione di fabbricato adiacente alla Villa (ex limonaia) che è stata oggetto di ristrutturazione e, contestualmente, l’Azienda USL di Modena assieme al Comune di Modena eha annunciato l’avvio dei lavori che interesseranno la Villa. Il Comune ha concesso gratuitamente all’Ausl il diritto di superficie su Villa Montecuccoli, di cui è proprietario, per una durata di cinquant’anni e per la stessa durata ha concesso in uso gratuito allaModena il parco e l’edificio adiacente per consentire all’ente di svolgere i servizi in supporto all’tra cui i corsi di formazione per i volontari.