Firenze Scettica e delusa. "Basta fare solo promesse, servono pulizia e regole. Ridateci le nostre botteghe"

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Bombardati di santini e messaggi da chi non senti dall’asilo per chiedere una preferenza. Ma quanto sono permeabili i fiorentini a questa campagna elettorale martellante? Hanno le idee chiare su chi voteranno? E quali sono le priorità che dovrebbe mettere in agenda il futuro sindaco? Lo abbiamo chiesto a chila vive ogni giorno. “Non sto seguendo, tanto so già chi voterò – afferma Emanuela Cecchi, ortolana – Cosa chiedo al futuro sindaco? Cura delle strade (e buche); e più spazi per i bambini soprattutto in centro: parchi, ludoteche. E aree cani". “Sono stanca, sempre i soliti discorsi, sempre peggio. – dice Silvia Maurri – Priorità? Traffico, gestione dei lavori della tramvia, regolamentazione del flusso turistico, ora è una barbarie.