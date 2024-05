Fiorentina ko ai supplementari, Olympiacos vince Conference

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Una rete di El Kaabi a 4? dalla conclusione dei tempibeffa laregalando la finale all', al primo trofeo internazionale. Per gli uomini dinzo Italiano seconda sconfitta consecutiva in una finale diLeague con i viola che giocano al di sotto delle proprie possibilità e che vengono puniti forse oltre i propri demeriti. L'inizio di partita vede le due squadre molto contratte che si studiano e, giocando con il medesimo schema, 4-2-3-1, si controllano e prima di tutto pensano a bloccarsi. La prima chance è dei biancorossi greci con Podence con Terracciano bravissimo a distendersi e deviare in angolo, poi i gigliati vengono fuori alla distanza e pur non potendo contare sul miglior Arthur hanno due opportunità con Bonaventura nel giro di 1?, con soprattutto la prima che vede il numero cinque viola tirare male da ottima posizione in area.