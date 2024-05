Fiorentina dopo Praga c’è sempre Atene | Italiano ha un dubbio che trascende i reparti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-28 22:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “Penso al’anno scorso, l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi ma alcuni episodi non ci hanno permesso di gioire. Non vorrei rivedere le stesse facce, nessuno ti dà la certezza di essere in finale l’anno. Domani dobbiamo scendere in campo come se ogni palla fosse l’ultima della nostra carriera. Ha fatto male a me come ai giocatori come a tutta la città, per questo cercheremo di ribaltare la situazione”. Questo un estratto della conferenza stampa di Vincenzo, allenatore della, alla vigilia della finale di Conference League, la seconda in due anni per la squadra gigliata. Nel 2023 è arrivata una sconfitta per 1-2 contro gli inglesi del West Ham, ain Repubblica Ceca, con un gol di Bowen allo scadere dei tempi regolamentari che ancora popola gli incubi dei tifosi.