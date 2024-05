Fiorentina beffata al 116' la Conference League all' Olympiacos

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - A distanza di quasi un anno dalla beffa di Praga con il West Ham, lacade ancora in finale di, stavolta ad Atene per mano dei padroni di casa dell'. Lo fa perdendo 1-0 ai supplementari con il gol al 116' realizzato da El Kaabi, che condanna i viola di Vincenzo Italiano alla seconda amarissima sconfitta consecutiva all'ultimo atto della più 'piccola' delle tre competizioni europee. Fanno grande festa invece i greci guidati dallo spagnolo Jose Luis Mendilibar, che si conferma bestia nera delle italiane dopo il trionfo in Europadell'anno scorso con il Siviglia ai danni della Roma. Il primo vero squillo del match è dei biancorossi che al 4' si rendono subito pericolosi con Podence, bravo ad accentrarsi sul destro ed esplodere una conclusione dal limite che impegna Terracciano nella deviazione in corner.