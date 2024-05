Fiorentina battuta in finale, Olympiacos vince Conference League

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Laperde ladicontro l’, che a Atene1-0 con il gol di El Kaabi al 116?. I viola, pericolosi soprattutto nel primo tempo, vanno in difficoltà nella fasedel match e vengono puniti nell’epilogo dei supplementari. Per la formazione allenata da Italiano, secondo k.o. consecutivo nelladel torneo dopo quello incassato un anno fa contro il West Ham. Lasi accende subito. L’si presenta al 4? con il rasoterra insidioso di Podence, Terracciano è bravo a deviare in corner. Larisponde al 5?, quando Nico Gonzalez offre una palla d’oro a Kouamé: liscio e la chance evapora. I viola trovano il gol al 9? con il colpo di testa di Milenkovic, tutto inutile: fuorigioco.