Fiera regionale del riuso Se l’economia ricicla l’ambiente si conserva

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quattro giorni di economia circolare, per far conoscere il riutilizzo di oggetti che, altrimenti, rimarrebbero nelle soffitte a prendere polvere: da domani fino a domenica, dalle 10 alle 22, si terrà la "del", organizzata dalla Onlus Gulliver al Parco Scarpellini, a Muraglia. In questa occasione, il programma di intrattenimento (dalle 15.30 di ciascun giorno) prevedrà un po’ di tutto, dalla musica allo sport, dalla danza alle conferenze a tema sino al teatro dialettale che chiuderà ufficialmente l’evento. Particolare attenzione sarà data ai più piccoli con le giostre, i cavalli e laboratori a loro dedicati. Alla, inoltre, sarà possibile poter mangiare grazie agli stand dove i volontari Gulliver, dipendenti e ragazzi speciali, presteranno il loro servizio.